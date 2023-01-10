Волочкова скинула лифчик, окунувшись в океан: сдавила в ладошках свое «богатство»

Анастасия Волочкова уже давно стала звездой. Она является одной из самых известных балерин в России. Ко всему прочему, блондинка часто оказывается в скандальных ситуациях. Примечательно, что она уже давно не выступает в Большом театре. Однако ее пикантные наряды, а порой и бурное веселье становятся предметом обсуждений в Сети.
В последнее время Волочкова часто говорит о скорой свадьбе. Однако на Мальдивы она улетела без возлюбленного. На уединенном острове балерина предпочитает щеголять в бикини. Она уже не раз хвасталась своим шпагатом.
А утром 10 января Анастасия решила раздеться. Она скинула лифчик от купальника, прикрыв ладошками свою грудь. Артистка едва не блеснула прелестями во всей красе.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
«Когда есть что прикрывать! Я в этом изумруде еще долго буду», – заявила звезда.
Поклонники были обескуражены шалостями Анастасии. Многие осудили ее за откровенные кадры.
«Да зачем прикрывать? Все и так уже все видели!», «Молодец! Пусть злятся все, кому вы не достались», «Вы стесняетесь своей красоты? Ну так если „красиво“, то зачем прикрывать», «Одно не понятно, зачем себя выставляться на показ», — стали писать в Сети.