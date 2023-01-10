Волочкова скинула лифчик, окунувшись в океан: сдавила в ладошках свое «богатство»

В последнее время Волочкова часто говорит о скорой свадьбе. Однако на Мальдивы она улетела без возлюбленного. На уединенном острове балерина предпочитает щеголять в бикини. Она уже не раз хвасталась своим шпагатом.

А утром 10 января Анастасия решила раздеться. Она скинула лифчик от купальника, прикрыв ладошками свою грудь. Артистка едва не блеснула прелестями во всей красе.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».