Анастасия Волочкова уже давно покинула Большой театр. Она продолжает выступать на сцене. В свои 46 лет блондинка держит себя в форме. Зачастую в Сети обсуждают ее наряды и личную жизнь. Не так давно она снова объявила, что готовится к свадьбе. Со своим новым возлюбленным звезда готова расписаться в ЗАГСе.
4 января Волочкова оказалась на Мальдивах. Она сразу отправилась на пляже. Балерина решила не ждать и сразу блеснула фигурой, искупавшись в океане. Она сняла свой лифчик. Артистка обрадовалась, что на острове нет других туристов. А вот поклонники удивились, что с ней не поехал жених.
Не обошлось и без фирменного шпагата. Анастасия эффектно закинула ногу на пальму. При этом грудь она прикрыла алым паре, а стринги едва прикрыли ее зону бикини.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
Поклонники не стали скрывать, что Анастасия лишила их дара речи. Многие решили, что делать шпагат в бикини было опасно. «Эта пальма такого не видела», «Ой, почти голая», «Трусы точно зажевало», «Шпагатини в трусах — нет слов», «Спасибо, что в трусах», «А зачем прикрывать грудь, если сняли лифчик?» — стали писать в Сети.