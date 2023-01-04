4 января Волочкова оказалась на Мальдивах. Она сразу отправилась на пляже. Балерина решила не ждать и сразу блеснула фигурой, искупавшись в океане. Она сняла свой лифчик. Артистка обрадовалась, что на острове нет других туристов. А вот поклонники удивились, что с ней не поехал жених.

Не обошлось и без фирменного шпагата. Анастасия эффектно закинула ногу на пальму. При этом грудь она прикрыла алым паре, а стринги едва прикрыли ее зону бикини.

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