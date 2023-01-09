«Прикройте интимный треугольник»: Волочкова в невидимых трусиках вызвала оторопь у поклонников (фото)

Анастасия Волочкова уже давно стала знаменитостью. Раньше она была солисткой Большого театра. Теперь артистка выступает со своими постановками, а также часто оказывается в центре скандалов. Она предпочитает не обращать внимание на хейтеров. Танцовщица носит короткие платья, а порой даже красуется без одежды.
Недавно Волочкова прилетала на Мальдивы. Она проводит время на курорте, который облюбовала много лет назад. Каждый день балерина предпочитает загорать на пляже, демонстрируя мини-бикини. Она успела похвастаться и фирменным шпагатом.
А вот 9 января Анастасия сразила поклонников. Она вышла на пляж в нюдовых стрингах, которые сливались с кожей. А вот лифчик артистка сняла, прикрыв пышную грудь ладошками.
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Анастасия Волочкова. Фото: соцсети звезды
Подписчики стали критиковать балерину. Многие посчитали, что в 46 лет она делится слишком откровенными кадрами. «Можно же поприличнее купальник надеть», «Ох, все видно», «Анастасия, прикройте интимный треугольник», «Даже срам не прикрыла», «Вы наша Бритни Спирс», — стали писать пользователи Сети.