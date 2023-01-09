«Прикройте интимный треугольник»: Волочкова в невидимых трусиках вызвала оторопь у поклонников (фото)

Недавно Волочкова прилетала на Мальдивы. Она проводит время на курорте, который облюбовала много лет назад. Каждый день балерина предпочитает загорать на пляже, демонстрируя мини-бикини. Она успела похвастаться и фирменным шпагатом.

А вот 9 января Анастасия сразила поклонников. Она вышла на пляж в нюдовых стрингах, которые сливались с кожей. А вот лифчик артистка сняла, прикрыв пышную грудь ладошками.

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