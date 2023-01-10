«Под маминым крылом»: Агата Муцениеце удивила поклонников кадром с крохотным «малышом»

Однако недавно Агата проболталась, что у нее есть бойфренд. Она отметила, что у них еще не серьезные отношения. После развода актриса стала все чаще выходить в свет в женственных нарядах. А вот свободное время она посвящает сыну Тимофею и дочке Мие.

9 января Муцениеце показала, как смотрит телевизор с детьми. Но в кадр попал малыш, который был в рюкзаке-кенгуру. К артистке прижалась маленькая дочка.

«Под маминым крылом. Засыпаешь?» – сказала звезда.

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