«Под маминым крылом»: Агата Муцениеце удивила поклонников кадром с крохотным «малышом»

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: Global Look Press

Бывшая жена Павла Прилучного во время посиделок с дочкой и сыном засветила кроху в рюкзаке-кенгуру.

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она многим полюбилась благодаря роли в сериале «Закрытая школа». В 2020 году актриса развелась с Павлом Прилучным, что для многих стало большой неожиданностью. Однако ее экс-муж недавно снова женился на молодой коллеге Зепюр Брутян. А вот Агата теперь о личной жизни говорит редко. 

Однако недавно Агата проболталась, что у нее есть бойфренд. Она отметила, что у них еще не серьезные отношения. После развода актриса стала все чаще выходить в свет в женственных нарядах. А вот свободное время она посвящает сыну Тимофею и дочке Мие.

9 января Муцениеце показала, как смотрит телевизор с детьми. Но в кадр попал малыш, который был в рюкзаке-кенгуру. К артистке прижалась маленькая дочка. 

«Под маминым крылом. Засыпаешь?» – сказала звезда.

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Поклонники удивлены. Многие стали расспрашивать звезду о том, что за ребенок в гостях у актрисы. Однако потом внимательные фанаты заметили, что это всего лишь кукла. 

Напомним, что в последнее время ходят слухи, что Брутян ждет ребенка. Она стала носить наряды свободного кроя. Однако ни актриса, но Прилучный пока не комментируют слухи. 

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