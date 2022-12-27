Брутян только любуется: Прилучный нарядил дома елку вместе с сыном от Муцениеце и моложавой тещей (видео)

Павел Прилучный уже давно снимается в кино. Он может похвастаться яркими ролями. Армия его поклонников только растет. Однако в этом году он снова женился. Артист не скрывает, что знает Зепюр Брутян четыре года, но только недавно у них вспыхнул роман. Влюбленные сразу сыграли пышную свадьбу. А теперь ходят слухи, что в семье грядет пополнение.
Пока Зепюр скрывает фигуру и ничего не комментирует. 27 декабря она поделилась кадрами, на которых Прилучный дома вешает гирлянды. Он также закрасил окна из баллончика, чтобы был эффект льда. В гости к актеру приехал сын Тимофей от первого брака. А вот дочка Мия осталась с мамой Агатой Муцениеце. Елку Павел наряжал еще и со своей моложавой свекровью.
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«Мои помощники», — заявила Брутян.
Примечательно, что Агата на днях нарядила елку с дочкой. По всей видимости, экс-супруги заранее договорились, что каждый порадует ребенка. Поклонники восхитились семейной идиллией в доме Прилучного. Многие поразились тому, на сколько молодая у него теща.
Сын Прилучного и мама Брутян. Фото: соцсети