Дочку нес на руках: Прилучный отправился в храм на рождественскую службу с детьми от Муцениеце и молодой женой

Теперь ходят слухи, что пара ждет ребенка. Отметим, что у Павла есть дети от первого брака с Агатой Муцениеце: сын Тимофей и дочка Мия. Если Новый год малыши встретили со своей мамой, то сочельник они провели с отцом.

В ночь с 6 на 7 января Прилучный отправился в храм на рождественскую служба. Примечательно, что Брутян засняла, как он идет по улице и несет в руках дочку, а подросший сын шел рядом.

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