Дочку нес на руках: Прилучный отправился в храм на рождественскую службу с детьми от Муцениеце и молодой женой

Зепюр Брутян является актрисой. Многие ее знают по сериалу «В клетке», благодаря которому она и познакомилась с Павлом Прилучным. В 2022 году влюбленные сыграли свадьбу, о которой потом еще несколько месяцев писали в СМИ. Супруги постоянно вместе выходят в свет и не скрывают пылких чувств.
Теперь ходят слухи, что пара ждет ребенка. Отметим, что у Павла есть дети от первого брака с Агатой Муцениеце: сын Тимофей и дочка Мия. Если Новый год малыши встретили со своей мамой, то сочельник они провели с отцом.
В ночь с 6 на 7 января Прилучный отправился в храм на рождественскую служба. Примечательно, что Брутян засняла, как он идет по улице и несет в руках дочку, а подросший сын шел рядом.
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Поклонники восхитились тем, какой актер заботливый отец. Многие посчитали, что раньше он не был таким заботливым. Пользователи Сети считают, что Брутян наслаждается семейной идиллией. Ей удалось подружиться с детьми мужа.
Павел Прилучный с детьми. Фото: соцсети звезды