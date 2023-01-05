«Ваган ведет себя, как взрослый»: Петросян сводил своего подросшего сына в Цирк на Вернадского (фото)

Но на днях Петросян вернулся в Россию. Он решил сводить малыша в Большой московский цирк на проспекте Вернадского под руководством братьев Запашных. Юморист поделился кадрами с двухлетним Ваганом, который завороженно смотрел представление «Заколдованная». А потом ему довелось познакомиться со слоном.

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