«Ваган ведет себя, как взрослый»: Петросян сводил своего подросшего сына в Цирк на Вернадского (фото)

Евгений Петросян в свои 77 лет не перестает удивлять публику. Он продолжает выступать, а также строит семью с пятой женой Татьяной Брухуновой. У супругов подрастает сын Ваган, которому два года. Не так давно пара отдохнула на Мальдивах. Примечательно, что возлюбленная артистка зачастую делится семейными кадрами с маленьким наследником.
Но на днях Петросян вернулся в Россию. Он решил сводить малыша в Большой московский цирк на проспекте Вернадского под руководством братьев Запашных. Юморист поделился кадрами с двухлетним Ваганом, который завороженно смотрел представление «Заколдованная». А потом ему довелось познакомиться со слоном.
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«Хочется сказать огромное спасибо цирковому искусству, которое неизменно продолжает радовать во все времена. Наш, так называемый, легкий (но очень трудный) жанр необходим народу для легкости на душе, а в трудную годину для облегчения. И артисты цирка, кроме того, что они таланты, они еще и работяги. Бог их всех храни!
Ваган стал театральным ребенком - в театре ведет себя, как взрослый, внимательный зритель. А в цирке не побоялся покормить сушками из рук слонов, лошадей и даже меня!» – поделился Петросян.
Евгений Петросян с сыном. Фото: соцсети звезды