Огромную коробку с конфетами к себе прижимает: Брухунова засняла сына от Петросяна на Елке в Кремле

В семье известного юмориста Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой произошло важное событие. В канун Нового года звездная пара сводила своего маленького сына Вагана на Елку в Кремль.
В микроблоге Татьяна Брухунова поделилась снимками, которые сделала во время семейного выхода. На первом Ваган запечатлен один. Малыш прижимает к груди огромную коробку со сладостями — подарок Деда Мороза. На втором — Ваган позирует с папой Евгением Петросяном.
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Сын Брухуновой и Петросяна с подарком от Деда Мороза. Фото: соцсети
«Главная Елка страны. И первая большая Елка Вагана. Стишок Дедушке Морозу рассказан. Подарок получен. Малыш счастлив. Мы тоже», — написала под фото Татьяна Брухунова.
Евгений Петросян с сыном Ваганом. Фото: соцсети