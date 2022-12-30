Огромную коробку с конфетами к себе прижимает: Брухунова засняла сына от Петросяна на Елке в Кремле

В семье известного юмориста Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой произошло важное событие. В канун Нового года звездная пара сводила своего маленького сына Вагана на Елку в Кремль.

В микроблоге Татьяна Брухунова поделилась снимками, которые сделала во время семейного выхода. На первом Ваган запечатлен один. Малыш прижимает к груди огромную коробку со сладостями — подарок Деда Мороза. На втором — Ваган позирует с папой Евгением Петросяном.

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