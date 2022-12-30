Огромную коробку с конфетами к себе прижимает: Брухунова засняла сына от Петросяна на Елке в Кремле

Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян впервые сводили Вагана на главную Елку страны.

В семье известного юмориста Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой произошло важное событие. В канун Нового года звездная пара сводила своего маленького сына Вагана на Елку в Кремль.

В микроблоге Татьяна Брухунова поделилась снимками, которые сделала во время семейного выхода. На первом Ваган запечатлен один. Малыш прижимает к груди огромную коробку со сладостями — подарок Деда Мороза. На втором — Ваган позирует с папой Евгением Петросяном.

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Сын Брухуновой и Петросяна с подарком от Деда Мороза. Фото: соцсети

«Главная Елка страны. И первая большая Елка Вагана. Стишок Дедушке Морозу рассказан. Подарок получен. Малыш счастлив. Мы тоже», — написала под фото Татьяна Брухунова.

Евгений Петросян с сыном Ваганом. Фото: соцсети

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