Брухунова похвасталась щедростью Петросяна, который вывез ее на Мальдивы: «Мироздание подарило мужа»

Татьяна Брухунова улетела на Мальдивы с мужем, за что звезда осталась очень благодарна супругу. По ее признанию, она очень-очень устала, еще чуть-чуть и был бы эмоциональный взрыв.
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«Поняв, что возложила на себя слишком много «должна» и «надо», я рухнула. Посыпалось одно за другим. Но мироздание подарило мне чуткого мужа, который быстрее меня понял – Тане пора отдохнуть», - написала в личном блоге Татьяна Брухунова.
По словам Брухуновой, она исчерпала все свои энергетические запасы в ноябре, который был для нее слишком трудным.