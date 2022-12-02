Брухунова похвасталась щедростью Петросяна, который вывез ее на Мальдивы: «Мироздание подарило мужа»

Татьяна Брухунова.

Татьяна Брухунова. Фото: соцсети

Светская львица призналась, что Евгений Петросян буквально избавил ее от срыва.

Татьяна Брухунова улетела на Мальдивы с мужем, за что звезда осталась очень благодарна супругу. По ее признанию, она очень-очень устала, еще чуть-чуть и был бы эмоциональный взрыв.

 

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«Поняв, что возложила на себя слишком много «должна» и «надо», я рухнула. Посыпалось одно за другим. Но мироздание подарило мне чуткого мужа, который быстрее меня понял – Тане пора отдохнуть», - написала в личном блоге Татьяна Брухунова.

По словам Брухуновой, она исчерпала все свои энергетические запасы в ноябре, который был для нее слишком трудным.

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