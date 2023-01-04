Нюша без юбки эффектно закинула ногу за голову, обнажив сокровенное (горячее фото)

Нюша

Нюша. Фото: соцсети звезды

Певица сразила поклонников своей растяжкой.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она выпустила множество хитов, но в последние несколько лет певица решила посвятить себя семье. Лишь недавно артистка отметила первый день рождения сына Саффрона. Она растит его в Дубае, как и дочку Серафиму-Симбу. Звезда недавно приехала в Москву, но всего на несколько недель. 

Не так давно Нюша призналась, что пережила измену в семье. Поклонники догадались, что речь идет  про ее мужа Игоря Сивова. После этого певица стала чаще одеваться особенно откровенно. Также она занимается спортом, чтобы вернуться в форму. На этот раз артистка решила запечатлеться во время растяжки.

Она в футболке и без юбки закинула ногу за голову, засветив зону бикини. Звезда тянула стройные ножки. 

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Нюша. Фото: соцсети звезды

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