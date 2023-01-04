Нюша без юбки эффектно закинула ногу за голову, обнажив сокровенное (горячее фото)

Не так давно Нюша призналась, что пережила измену в семье. Поклонники догадались, что речь идет про ее мужа Игоря Сивова. После этого певица стала чаще одеваться особенно откровенно. Также она занимается спортом, чтобы вернуться в форму. На этот раз артистка решила запечатлеться во время растяжки.

Она в футболке и без юбки закинула ногу за голову, засветив зону бикини. Звезда тянула стройные ножки.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».