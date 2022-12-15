Нюша устроила домашнюю вечеринку в Дубае в честь сына: Саффрон в полосатых брюках предстал на руках у папы

Нюша много лет строит карьеру на сцене. Она выпустила большое количество хитов. Теперь певица предпочитает Примечательно, что артистка предпочитает теперь посвящать время семье. В прошлом году она снова стала мамой. Теперь звезда растит не только дочку Серафиму-Симбу, но и сына Саффрона.
14 декабря Нюша решила отпраздновать первый день рождения младшего наследника. Она уже давно живет в Дубае, поэтому именно там отметила первый год жизни Саффрона. Певица украсила дом воздушными шарами в стиле «Босс-молокосос». Она нарядилась в блузку и шорты в кремовом цвете. А вот именинник был в полосатых брюках и пудровой жилетке.
Мальчика целый вечер обнимала сестра. Сивов тоже оделся в одной гамме с малышом. Он взял его на руки.
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Саффрон Сивов и Серафима-Симба. Фото: соцсети звезды
«Happy birthday sweetheart», – написала звезда.
Поклонники заметили, что пара не позвала гостей. Однако многие восхитились трогательными кадрами. «Какие прекрасные», «Доча копия бабушки, на маму Нюши похожа», «Мне кажется Симба может стать хорошей актрисой», «Мальчик забавный блондин», — стали писать пользователи Сети.
Нюша и Игорь Сивов с детьми. Фото: соцсети звезды