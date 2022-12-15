Нюша устроила домашнюю вечеринку в Дубае в честь сына: Саффрон в полосатых брюках предстал на руках у папы

14 декабря Нюша решила отпраздновать первый день рождения младшего наследника. Она уже давно живет в Дубае, поэтому именно там отметила первый год жизни Саффрона. Певица украсила дом воздушными шарами в стиле «Босс-молокосос». Она нарядилась в блузку и шорты в кремовом цвете. А вот именинник был в полосатых брюках и пудровой жилетке.

Мальчика целый вечер обнимала сестра. Сивов тоже оделся в одной гамме с малышом. Он взял его на руки.

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