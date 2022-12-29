Можно ослепнуть: Филипп Киркоров засветил роскошные перстни с драгоценными камнями на публике

На публике Киркоров предстал с уже фирменным начесом, а также в черном костюме с объемными плечами. Лук дополнили ботинки с металлическим мысом. На его шее были цепочки с подвесками. Но больше всего артист удивил всех количеством украшений на его руках.

Филипп Бедросович продемонстрировал перстень с огромный камнем, а также два armour ring, которые также называют кольца-доспехи. Они были усыпаны драгоценными камнями.

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