Можно ослепнуть: Филипп Киркоров засветил роскошные перстни с драгоценными камнями на публике

Филипп Киркоров уже давно прославился на всю страну. В 55 лет он продолжает давать концерты, активно сниматься для передач и даже иногда его можно увидеть в кино. Недавно артист снялся в проекте канала ТНТ «СамоИрония судьбы» вместе с Ольгой Бузовой. А 29 декабря в Москве состоялась премьера новогодней комедии, на которой побывал корреспондент сайта Teleprogramma.pro.
На публике Киркоров предстал с уже фирменным начесом, а также в черном костюме с объемными плечами. Лук дополнили ботинки с металлическим мысом. На его шее были цепочки с подвесками. Но больше всего артист удивил всех количеством украшений на его руках.
Филипп Бедросович продемонстрировал перстень с огромный камнем, а также два armour ring, которые также называют кольца-доспехи. Они были усыпаны драгоценными камнями.
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Филипп Киркоров показал кольца. Фото: Ольга Белова / Teleprogramma.pro
Тина Канделаки дала слово королю отечественной эстрады. Он признался, что сначала сомневался, принимать ли участие в проекте. Однако артист остался доволен проделанной работой. К слову, на премьере также появилась Ольга Бузова.
Она блистала в мерцающем платье и даже поцеловала Тимура Батрутдинова. Недавно певица призналась, что надеется выйти замуж. Она мечтает о большой любви.
Филипп Киркоров. Фото: Ольга Белова / Teleprogramma.pro