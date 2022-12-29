Бузова в мерцающем платье и на шпильках блеснула прелестями на красной дорожке: пришла за ручку с Батрутдиновым

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Телеведущая принарядилась ради премьеры фильма «СамоИрония судьбы». Она сразу прильнула к своему другу из Comedy Club.

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на телевидении. Она не только ведет передачи, но также дает концерты. Блондинка, несмотря на критику, продолжает играть в театре. А в этом году ей довелось сняться в комедии. Она сыграла одну их ролей в «СамоИронии судьбы». 29 декабря в Москве состоялась премьера картины, на которой побывал корреспондент сайта Teleprogramma.pro.

На красной дорожке появились Алсу, Ольга Картункова и другие известные персоны. А Бузова вышла к публике за руку с Тимуром Батрудиновым. Для такого вечера она выбрала мини-платье с пайетками цвета электрик. Артистка подчеркнула свои изящные ноги, надев темные колготки и туфли на шпильках. Она даже поцеловала звезду Comedy Club. 

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В этот вечер Ольга получила много комплиментов. Сама она сетовала, что не успела похудеть к Новому году. 

«Все мне говорят: ты так хорошо выглядишь! Боже, так приятно! Сейчас такая предновогодняя суета. Выключить мозг — единственное, что хочется», — поделилась звезда. 

К слову, потом она обняла и Азамата Мусагалиева. В этот день артистка была в центре мужского внимания. 

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов. Фото: Ольга Белова / Teleprogramma.pro

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