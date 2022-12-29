Бузова в мерцающем платье и на шпильках блеснула прелестями на красной дорожке: пришла за ручку с Батрутдиновым

На красной дорожке появились Алсу, Ольга Картункова и другие известные персоны. А Бузова вышла к публике за руку с Тимуром Батрудиновым. Для такого вечера она выбрала мини-платье с пайетками цвета электрик. Артистка подчеркнула свои изящные ноги, надев темные колготки и туфли на шпильках. Она даже поцеловала звезду Comedy Club.

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