Наряд поразил: Киркоров в колготках в цветочек щегольнул с детьми на премьере ледового шоу Навки

Филипп Киркоров продолжает давать концерты и сниматься в телевизионных шоу. Примечательно, что певец привык не только зарабатывать большие гонорары, но и тратить их на роскошь. Артист не жалеет денег на наряды и украшения для себя и детей. Однако некоторые его луки у публики вызывают насмешки.
24 декабря Киркоров отправился на премьеру нового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Фигуристка исполняет главную роль в ледовом спектакле. Певец предстал на публике с Аллой-Викторией и Мартином. Он облачился в костюм с цветочным принтом. Его брюки оказались такими узкими, что в Сети пользователи решили, что он пришел в колготках.
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Филипп Киркоров с детьми. Фото: соцсети
К слову, на мероприятии Киркоров встретил пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, который пришел с дочкой Надеждой, чтобы поддержать жену. Певец успел сделать с ним несколько фото.
В Сети бурно обсуждают образ артиста. Многие вспомнили, как он на сцене в этом году оказался в колготках из-за шутки своих танцоров. «Ой, новы колготки! Какая красота», «Это же гобелены», «Ой, красивые ноги», «Это же колготки! Просто топчик», «А Филя снова самый модный», — стали писать в Сети.