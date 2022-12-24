Наряд поразил: Киркоров в колготках в цветочек щегольнул с детьми на премьере ледового шоу Навки

24 декабря Киркоров отправился на премьеру нового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Фигуристка исполняет главную роль в ледовом спектакле. Певец предстал на публике с Аллой-Викторией и Мартином. Он облачился в костюм с цветочным принтом. Его брюки оказались такими узкими, что в Сети пользователи решили, что он пришел в колготках.

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