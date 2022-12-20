Прячет живот: Зепюр Брутян в черном костюме с рубашкой-балахоном отметилась на публике с Павлом Прилучным

В мае Прилучный тайно женился на Зепюр Брутян. Они сыграли пышную свадьбу в конце лета. Примечательно, что теперь ходят слухи о беременности молодой актрисы. Отметим, что у звезды «Мажора» есть сын и дочка от первого брака.

Пока пара молчит о том, будет ли у них ребенок. Однако избранница Павла теперь носит только наряды свободного кроя. На этот раз Брутян появилась на праздновании 20-летия журнала Hello. Она облачилась в черный костюм с брюками клеш и рубашкой оверсайз. Муж оделся с ней в одной гамме.

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