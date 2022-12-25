Мия в юбке в горох и гольфах: Муцениеце засняла, как нарядила елку с дочкой Прилучного в своей скромной квартире

Несмотря на свою занятость, Муцениеце успевает уделять время детям. Она растит сына Тимофея и дочку Мию. Однако в последнее время Прилучный забирает наследников то на выходные, то в поездки. Однако 24 декабря актриса посвятила выходной дочке.

Они вместе нарядили дома елку, а также украсили стены гирляндами. Агата засняла Мию, которая была в свитере и юбке в горох, а на ее ногах были гольфы.

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