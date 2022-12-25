Мия в юбке в горох и гольфах: Муцениеце засняла, как нарядила елку с дочкой Прилучного в своей скромной квартире

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Актриса провела выходной со своей наследницы. Она похвасталась тем, как они украсили свой дом.

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Она недавно снялась в фильме «Честный развод 2». Актриса уже два года сама находится в разводе. Ее бывший муж Павел Прилучный в этом году снова женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян. А вот Агата не спешила крутить новые романы. Но недавно у нее появился бойфренд. 

Несмотря на свою занятость, Муцениеце успевает уделять время детям. Она растит сына Тимофея и дочку Мию. Однако в последнее время Прилучный забирает наследников то на выходные, то в поездки. Однако 24 декабря актриса посвятила выходной дочке.

Они вместе нарядили дома елку, а также украсили стены гирляндами. Агата засняла Мию, которая была в свитере и юбке в горох, а на ее ногах были гольфы. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Мия Прилучная. Фото: соцсети звезды

Вечером артистка включила все огоньки дома. Она устроилась на диване с дочкой. Они стали смотреть «Один дома». Поклонники восхитились идиллией. Многие заметили, что на кадрах не было Тимофея. Возможно, что Прилучный забрал сына к себе на выходные. «Как классно», «Очень уютно», «У вас красиво, лучше, чем в роскошных домах», — стали писать в Сети.

Квартира Агаты Муцениеце. Фото: соцсети звезды

Читайте также