Мия в юбке в горох и гольфах: Муцениеце засняла, как нарядила елку с дочкой Прилучного в своей скромной квартире

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Она недавно снялась в фильме «Честный развод 2». Актриса уже два года сама находится в разводе. Ее бывший муж Павел Прилучный в этом году снова женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян. А вот Агата не спешила крутить новые романы. Но недавно у нее появился бойфренд.
Несмотря на свою занятость, Муцениеце успевает уделять время детям. Она растит сына Тимофея и дочку Мию. Однако в последнее время Прилучный забирает наследников то на выходные, то в поездки. Однако 24 декабря актриса посвятила выходной дочке.
Они вместе нарядили дома елку, а также украсили стены гирляндами. Агата засняла Мию, которая была в свитере и юбке в горох, а на ее ногах были гольфы.
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Мия Прилучная. Фото: соцсети звезды
Вечером артистка включила все огоньки дома. Она устроилась на диване с дочкой. Они стали смотреть «Один дома». Поклонники восхитились идиллией. Многие заметили, что на кадрах не было Тимофея. Возможно, что Прилучный забрал сына к себе на выходные. «Как классно», «Очень уютно», «У вас красиво, лучше, чем в роскошных домах», — стали писать в Сети.
Квартира Агаты Муцениеце. Фото: соцсети звезды