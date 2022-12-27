Арсений не перестает танцевать: Барановская в платье-свитере собрала всех детей Аршавина у нарядной елки дома

Юлия Барановская уже давно строит карьеру на телевидении. Зрители знают, что она ведет передачу «Мужское/Женское». Ее также регулярно зовут вести концерты и премии. Примечательно, что телеведущая успешно растит троих наследников, рожденных от Андрея Аршавина. В этом году Артему исполнилось 17 лет.
В этом году Юлия 1 сентября едва успела проводить детей на учебу, так как они учатся в разных школах. Ей с каждый разом все труднее собрать их ради фото. 27 декабря телеведущая решила побыть с детьми. Она поделилась домашними кадрами.
Барановская в платье-свитере отметилась у нарядной елки. Рядом с ней сидели старший сын и дочка Яна. Они тоже были в свитерах. А вот младший сын Арсений не мог остановиться. Он задорно танцевал.
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«Чтоб снять один общий семейный кадр, надо очень постараться! Всех с наступающим», — написала Юлия.
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что она находится в отличной форме. Другие были поражены тому, как сыновья похожи на отца. «Юлия, я восхищаюсь вами! Вы отличная мама, прекрасная женщина и очень храбрая», «Юля очень хорошая мама! Такие дети выросли!», «Такие терпеливые. Дождались танцора в кадр», — стали писать в Сети.
Юлия Барановская с детьми. Фото: соцсети звезды