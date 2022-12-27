Арсений не перестает танцевать: Барановская в платье-свитере собрала всех детей Аршавина у нарядной елки дома

В этом году Юлия 1 сентября едва успела проводить детей на учебу, так как они учатся в разных школах. Ей с каждый разом все труднее собрать их ради фото. 27 декабря телеведущая решила побыть с детьми. Она поделилась домашними кадрами.

Барановская в платье-свитере отметилась у нарядной елки. Рядом с ней сидели старший сын и дочка Яна. Они тоже были в свитерах. А вот младший сын Арсений не мог остановиться. Он задорно танцевал.

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