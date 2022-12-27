Арсений не перестает танцевать: Барановская в платье-свитере собрала всех детей Аршавина у нарядной елки дома

Юлия Барановская

Юлия Барановская. Фото: Global Look Press

Телеведущая призналась, что ей собрать всех детей вместе ради семейного фото становится особенно тяжело.

Юлия Барановская уже давно строит карьеру на телевидении. Зрители знают, что она ведет передачу «Мужское/Женское». Ее также регулярно зовут вести концерты и премии. Примечательно, что телеведущая успешно растит троих наследников, рожденных от Андрея Аршавина. В этом году Артему исполнилось 17 лет.  

В этом году Юлия 1 сентября едва успела проводить детей на учебу, так как они учатся в разных школах. Ей с каждый разом все труднее собрать их ради фото. 27 декабря телеведущая решила побыть с детьми. Она поделилась домашними кадрами.

Барановская в платье-свитере отметилась у нарядной елки. Рядом с ней сидели старший сын и дочка Яна. Они тоже были в свитерах. А вот младший сын Арсений не мог остановиться. Он задорно танцевал. 

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«Чтоб снять один общий семейный кадр, надо очень постараться! Всех с наступающим», — написала Юлия.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие отметили, что она находится в отличной форме. Другие были поражены тому, как сыновья похожи на отца. «Юлия, я восхищаюсь вами! Вы отличная мама, прекрасная женщина и очень храбрая», «Юля очень хорошая мама! Такие дети выросли!», «Такие терпеливые. Дождались танцора в кадр», — стали писать в Сети.

 

Юлия Барановская с детьми. Фото: соцсети звезды

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