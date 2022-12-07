Выше мамы на голову: Барановская трогательно поздравила сына, который растет копией Аршавина, с 17-летием

Юлия Барановская уже давно строит карьеру на телевидении. После расставания с Андреем Аршавиным ей удалось начать жизнь заново. При этом Юлия совмещает работу и материнство. Когда футболист ушел от нее, то оставил одну с тремя детьми. Однако она успевает путешествовать и все свободное время уделяет наследникам.
На этот раз Барановская поздравила старшего сына Артема с днем рождения. Она ранее признавалась, что дочка Яна не любит делать фото, а младший сын Арсений занимается футболом, как папа. А старший наследник порой даже ведет мероприятия с мамой. Телеведущая выложила архивные фото и свежие. Она показала, как вырос ее первенец. Он стал выше мамы на голову.
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Юлия Барановская с детьми. Фото: соцсети звезды
«7 декабря 2005 года, ровно 17 лет назад, было мое первое по-взрослому счастливое утро. В этот день моя жизнь разделилась на две части: «до» и «после». И это «после» подарил мне ты, мой сын, мой первенец. Артем, ты навсегда изменил мою жизнь, ты сделал меня мамой.
Ты первый подарил мне все эти ощущения: счастье материнства, счастье от беззубой, но самой искренней улыбки, счастье от бессонных ночей, первых шагов, первых зубов, первых слов, ты наполнил мою жизнь смыслом», – написала звезда.
Поклонники восхитились кадрами. Многие поразились тому, как парень похож на своего папу.
Юлия Барановская с сыном. Фото: соцсети звезды