Выше мамы на голову: Барановская трогательно поздравила сына, который растет копией Аршавина, с 17-летием

На этот раз Барановская поздравила старшего сына Артема с днем рождения. Она ранее признавалась, что дочка Яна не любит делать фото, а младший сын Арсений занимается футболом, как папа. А старший наследник порой даже ведет мероприятия с мамой. Телеведущая выложила архивные фото и свежие. Она показала, как вырос ее первенец. Он стал выше мамы на голову.

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