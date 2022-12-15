«Все очень красиво»: Барановская в белоснежной шубке похвасталась тем, как украсила свой дом к Новому году

«Одно из чудесных воспоминаний из детства – теплый свет новогодних огоньков, которые добавляют зимним праздникам ту неуловимую ноту волшебства, которая так нужна и взрослым, и детям.

Раньше электрогирляндами были простые раскрашенные красками автомобильные лампочки, потом появилось новшество – гирлянды-игрушки, а сейчас мы видим ещё один виток в истории гирлянд — переход к светодиодам.

Второй год благодаря этому человеку не только елочки, но и наш дом снаружи наполнен атмосферой уюта и праздника. Как всегда все очень красиво и аккуратно. Спасибо за праздничное настроение! А вы уже начали готовиться к новому году?», – написала звезда.