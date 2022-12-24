Умер юморист Александр Пономаренко после длительной борьбы с болезнью

24 декабря стало известно, что умер звезда «Кривого зеркала» Александр Пономаренко. В ноябре у него побывала съемочная команда Андрея Малахова. Уже родные и друзья знали, что он болен. Врачи выявили у него рак желудка. А теперь знаменитый телеведущий сообщил, что Пономаренко скончался после борьбы с болезнью.