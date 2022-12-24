Умер юморист Александр Пономаренко после длительной борьбы с болезнью

24 декабря стало известно, что умер звезда «Кривого зеркала» Александр Пономаренко. В ноябре у него побывала съемочная команда Андрея Малахова. Уже родные и друзья знали, что он болен. Врачи выявили у него рак желудка. А теперь знаменитый телеведущий сообщил, что Пономаренко скончался после борьбы с болезнью.
«Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее.
Очень жаль. Царствия Небесного», – написал Малахов в соцсети.
Пока место и дата похорон неизвестны. Эта информация будет сообщена дополнительно. Напомним, что онкологию у Пономаренко обнаружили полгода назад. Он сильно похудел и ослаб.