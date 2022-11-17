Саша Пономаренко из «Кривого зеркала» болен раком

Родной брат Александра Пономаренко - Валерий - подтвердил, что в их семье случилась беда. Саша чувствует себя плохо, но старается держаться молодцом. Очень хочет поправиться и побороть недуг.
Пока Валерию приходится выходить на сцену одному, а раньше он всегда гастролировал с братом. Говоря о родственнике, комик дал понять, что Александр очень болен и слаб. Пока проходит реабилитацию. Валерий с ним постоянно на связи, старается навещать.
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«У Александра рак — он сам об этом не хочет говорить, но он в том состоянии, когда ему нужно помогать», - отметил Николай Бандурин.
При этом никаких подробностей пока нет. Сам Александр тоже умалчивает, с какой именно формой болезни он борется, и что она поразила.
По материалам «СтарХит»