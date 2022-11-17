Саша Пономаренко из «Кривого зеркала» болен раком

Родной брат Александра Пономаренко - Валерий - подтвердил, что в их семье случилась беда. Саша чувствует себя плохо, но старается держаться молодцом. Очень хочет поправиться и побороть недуг.

Пока Валерию приходится выходить на сцену одному, а раньше он всегда гастролировал с братом. Говоря о родственнике, комик дал понять, что Александр очень болен и слаб. Пока проходит реабилитацию. Валерий с ним постоянно на связи, старается навещать.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».