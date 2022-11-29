Похудел на 20 килограммов, жена кормит из рук: что стало с больным раком Пономаренко

Недавно стало известно, что Александр Пономаренко тяжело болен. У звезды «Кривого зеркала» выявили рак желудка.
Первое время артист скрывал, что лечится от онкологии, не только от поклонников, но и от родных. Правду знала лишь жена Александра Анна.
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Оказалось, болезнь обнаружили еще полтора года назад. За это время Пономаренко сделали 10 курсов химиотерапии. К сожалению, они не помогли. Из-за усиления препаратов у юмориста начались страшные побочки — онемение ног и язвы на руках.
«В данный момент во мне 55-57 кило, я потерял около 20 своих родных килограммов, которые надо будет восстанавливать. Но не могу не попользоваться случаем и поесть из рук жены, мне очень нравится», — поделился Александр в программе «Малахов» телеканала «Россия 1».
Александр Пономаренко с женой. Кадр из программы «Малахов»
Сейчас Пономаренко проходит лечение в Ростове-на-Дону. Из-за плохого самочувствия он не смог прилететь на съемки в Москву. Рядом с ним постоянно находится любимая жена.
Сам Александр решительно настроен победить онкологию. Он мечтает выйти на сцену с братом Валерием и представить публике новую программу.
Александр Пономаренко. Кадр из программы «Малахов»