Похудел на 20 килограммов, жена кормит из рук: что стало с больным раком Пономаренко

Недавно стало известно, что Александр Пономаренко тяжело болен. У звезды «Кривого зеркала» выявили рак желудка.

Первое время артист скрывал, что лечится от онкологии, не только от поклонников, но и от родных. Правду знала лишь жена Александра Анна.

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Оказалось, болезнь обнаружили еще полтора года назад. За это время Пономаренко сделали 10 курсов химиотерапии. К сожалению, они не помогли. Из-за усиления препаратов у юмориста начались страшные побочки — онемение ног и язвы на руках.