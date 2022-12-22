Воздушное облако с щечками: Наталья Фриске нарядила свою дочку в пышное платье принцессы для фотосессии

Примечательно, что Наталья теперь то и дело устраивает фотосессии для наследницы. Не так давно ей исполнилось восемь месяцев. Экс-певица позволяет бабушке и дедушке проводить время с внучкой. Теперь она готовится впервые с малышкой к празднованию Нового года.

На днях Фриске решила устроить съемку у новогодней елки. Она облачилась в пышное сиреневое платье со шлейфом. Нарядилась и ее дочка. Молодая мама кружила на руках Луну, которая была в пышном платье принцессы.

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