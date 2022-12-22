Воздушное облако с щечками: Наталья Фриске нарядила свою дочку в пышное платье принцессы для фотосессии

Наталья Фриске признавалась, что не любит выступать на сцене. Она лишь несколько месяцев была солисткой группы «Блестящие». Примечательно, что потом экс-певица стала работать в салоне красоты. В этом году у нее произошло радостное событие. Она родила своего первенца — дочку Луну. Сестра Жанны Фриске теперь наслаждается материнством.
Примечательно, что Наталья теперь то и дело устраивает фотосессии для наследницы. Не так давно ей исполнилось восемь месяцев. Экс-певица позволяет бабушке и дедушке проводить время с внучкой. Теперь она готовится впервые с малышкой к празднованию Нового года.
На днях Фриске решила устроить съемку у новогодней елки. Она облачилась в пышное сиреневое платье со шлейфом. Нарядилась и ее дочка. Молодая мама кружила на руках Луну, которая была в пышном платье принцессы.
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«Просто какое-то новогоднее волшебство! Это очень красиво», — написала звезда.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Луна похожа на маму.
«Милая, вы чудо», «Боже, какая красота. Это так нежно и трогательно», «Потрясающе! Очень все красиво! Луна — маленькая пухленькая моделька», — написали подписчики.
Наталья Фриске с дочкой. Фото: соцсети звезды