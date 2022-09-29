Видно только щеки: сестра Жанны Фриске предстала с подросшей дочкой-пухляшкой на прогулке

Жанна Фриске была известной певицей. Ее смерть стала для многих большим ударом. У артистки остался сын Платон, которого растит папа Дмитрий Шепелев. Однако он не дает малышу видеться с бабушкой и дедушкой.

У Жанны также есть сестра Наталья, которая одно время была частью группы «Блестящие», но больше нескольких месяцев она не смогла быть в шоу-бизнесе.