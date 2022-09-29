Видно только щеки: сестра Жанны Фриске предстала с подросшей дочкой-пухляшкой на прогулке

Жанна Фриске была известной певицей. Ее смерть стала для многих большим ударом. У артистки остался сын Платон, которого растит папа Дмитрий Шепелев. Однако он не дает малышу видеться с бабушкой и дедушкой.
У Жанны также есть сестра Наталья, которая одно время была частью группы «Блестящие», но больше нескольких месяцев она не смогла быть в шоу-бизнесе.
В этом году Наталья стала мамой. Она родила дочку Луну в одной из столичных клиник. Экс-певица рассталась с отцом ребенка, когда еще была беременна. Она признавалась, что ей помогают родители, которые души не чают в своей внучке. Фриске часто привозит малышку на дачу. А недавно она устроила фотосессию для наследницы.
На этот раз Наталья решила отправится на променад. Она облачила дочку в розовый спортивный костюм и шапочку бини. Кроху новоиспеченная мама поместила в рюкзак-кенгуру. Они прогулялись по парку. Фриске тоже была в спортивном костюме. Она признавалась, что постройнела и почти вернулась в форму.
«Просто мы», – написала звезда.
Наталья Фриске с дочкой. Фото: соцсети звезды
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Поклонники восхитились кадром. Многие отмечают, что у Натальи дочка крупная. Сама бизнесвумен признавалась, что наследница быстро растет и уже носит наряды, которые предназначаются для деток постарше. «Просто красотки», «Наташенька, вы совершенно преобразились. Материнство вам к лицу», «Красотка! Ну просто выстрел прямо в сердце», «Такие щеки», «Малышка прям не малышка», «Щеки! Вот это да», — стали писать подписчики.