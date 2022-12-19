Наталья Фриске устроила фотосессию для восьмимесячной дочки: Луна предстала в розовом халатике на мини-диване

Наталья Фриске в свое время выступала на сцене. Несколько месяцев она была частью группу «Блестящие», но покинула коллектив. А вот ее сестра Жанна Фриске была популярной певицей. Для звездной семьи смерть артистки была трагедией. А вот родные до сих пор переживают, что не видятся с сыном Жанны Платоном, которого растит папа Дмитрий Шепелев.
Но в этом году Наталья стала мамой. Она родила дочку, которую назвала Луна. С отцом ребенка экс-певица рассталась, когда еще была беременна. Она сама воспитывает наследницу. Также любят нянчится с крохой родители Фриске. Они души не чают в своей внучке.
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На этот раз новоиспеченная мама устроила новую фотосессию для наследницы. Малышку нарядили в розовый халат и украсили голову полотенцем. Она сидела на миниатюрном диванчике.
Луна Фриске. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились маленькой моделью. Многие отметили, что девочка подросла. Пользователи Сети считают, что она очень похожа на своего дедушку. «Ну что за кукла», «Какая милашка», «Она просто дива», «Это очаровательно», «Просто звезда растет», «Какая принцессочка», — стали писать пользователи Сети.