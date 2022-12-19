Наталья Фриске устроила фотосессию для восьмимесячной дочки: Луна предстала в розовом халатике на мини-диване

Но в этом году Наталья стала мамой. Она родила дочку, которую назвала Луна. С отцом ребенка экс-певица рассталась, когда еще была беременна. Она сама воспитывает наследницу. Также любят нянчится с крохой родители Фриске. Они души не чают в своей внучке.

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На этот раз новоиспеченная мама устроила новую фотосессию для наследницы. Малышку нарядили в розовый халат и украсили голову полотенцем. Она сидела на миниатюрном диванчике.