Скрытый телевизор, бассейн, предметы искусства: Собчак показала дизайнерский ремонт в своем огромном особняке на Рублевке

И Ксения последние четыре года разрывалась между съемками и ремонтом. Она построила большой особняк на Рублевке. Телеведущая захотела сделать его современным и стильным. На этот раз она решила похвастаться результатом. Блондинка сняла целый фильм, в котором показала первый этаж.

Начала она с брусчатки и холла, где все сделано в светлых тонах, есть зеркало, выполненное на заказ, дорогие светильники и дорогостоящие двери.

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