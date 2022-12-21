Скрытый телевизор, бассейн, предметы искусства: Собчак показала дизайнерский ремонт в своем огромном особняке на Рублевке

Ксения Собчак уже давно прославилась на всю страну. Она берет интервью у именитых персон, ведет не только передачи, но премии, концерты. За минувшие годы не раз блондинка оказывалась в центре скандалов. Она не скрывает, что заработала уже свой первый миллион долларов. Только в YouTube звезда заработала 152,5 миллиона рублей.
И Ксения последние четыре года разрывалась между съемками и ремонтом. Она построила большой особняк на Рублевке. Телеведущая захотела сделать его современным и стильным. На этот раз она решила похвастаться результатом. Блондинка сняла целый фильм, в котором показала первый этаж.
Начала она с брусчатки и холла, где все сделано в светлых тонах, есть зеркало, выполненное на заказ, дорогие светильники и дорогостоящие двери.
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Ксения Собчак. Фото: кадр из YouTube-канала «Осторожно, Собчак!»
Ксения призналась, что ей очень нравится дерево, поэтому дом сделан из дерева, а вот межкомнатные двери выполнены из ткани. Она выбрала нейтральные песочные тона и натуральный пол. Телеведущая похвасталась гардеробной, где хранит верхние вещи.
«Бузова, завидуй», — заявила она, показав десятки кожаных курток.
В гардеробе есть потайная дверь, которая ведет в еще одну комнату, где хранятся шубы, дубленки и другие вещи за стеклянными дверцами.
Гардеробная. Фото: кадр из YouTube-канала «Осторожно, Собчак!»
Потайная гардеробная. Фото: кадр из YouTube-канала «Осторожно, Собчак!»
Собчак показала и свою просторную гостиную. Она многое из мебели заказывала у дизайнеров, в том числе и российских. Блондинка показала стену, которую ее муж Константин Богомолов запретил обвешивать картинами.
При этом Ксения скрыла телевизор за картиной, которая по нажатию пульта поднимается вверх, открывая экран. Там же есть большой диван, необычный стол и разные предметы искусства. Потолки там шесть метром, поэтому ушло 300 метров штор.
Гостиная. Фото: кадр из YouTube-канала «Осторожно, Собчак!»
Гостиная: кадр из YouTube-канала «Осторожно, Собчак!»
Собчак показала также ванную комнату, где она разместила необычное зеркало, которые было украшено алыми камнями. На полу был ковер. Телеведущая призналась, что ковры ее слабость, которую муж не разделяет. Также она снова обратила внимание на необычные светильники. Звезде нравится много света дома.
Затем Ксения прошлась по комнате, где находится большой бассейн, гамак и белоснежный диван. При входе стоит тумба, наполненная свернутыми полотенцами. Она призналась, что плавать любит ее сын Платон.
Бассейн. Фото: кадр из YouTube-канала «Осторожно, Собчак!»
Зеркало в туалете. Фото: кадр из YouTube-канала «Осторожно, Собчак!»
Также звезда сделала баню, где теперь парится раз в две недели, и хамам из белого мрамора. Она провела экскурсию по второй гостиной, где есть бар и камин. Много внимания Ксения уделила необычным люстрам. В ее доме есть винтажные и антикварные вещи, а также разные скульптуры. Деталям она уделила массу внимания.
Особенно роскошной получилась кухня с серыми шкафчиками и мраморным полотном. Везде были золотые ручки.
Вторая гостиная. Фото: кадр из YouTube-канала «Осторожно, Собчак!»
Кухня. Фото: кадр из YouTube-канала «Осторожно, Собчак!»
Также Ксения обустроила террасу, где есть стеклянный стол и необычные дизайнерские стулья. В саду посажены деревья. Пока ландшафт еще полностью недоделан. Однако приглашенный художник сделала необычную скульптуру во дворе, которой звезда похвасталась. Постоянно телеведущую обслуживают четыре человека, и четыре человека работают в охране.
По словам Собчак, с мамой у нее разный вкус. Ей не нравились все интерьеры а-ля дворцы, но именно такой ремонт был в квартире, где она росла.
Терраса. Фото: кадр из YouTube-канала «Осторожно, Собчак!»
Скульптура. Фото: кадр из YouTube-канала «Осторожно, Собчак!»