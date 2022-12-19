Пока друзья в СИЗО: завравшаяся Собчак заработала в YouTube 152,5 млн

Так называемая журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию и продолжает богатеть. По данным Forbes, светская львица заработала в YouTube 152,5 миллиона рублей.

Вообще, врущая про гражданство Израиля звезда чувствует себя прекрасно в последнее время. Ее коллеги сидят в СИЗО, им грозят серьезные уголовные сроки, а Ксения, которая могла приложить к этому руку, разгуливает по тусовкам и ни в чем себе не отказывает.

В соцсетях она удаляет комментарии на тему гражданство и «Ростеха» и делает вид, что ничего и не было.

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