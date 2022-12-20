«С изюминкой»: Ксения Собчак в белоснежном платье оверсайз и трендовых ботинках предстала на светском рауте

Ксения Собчак уже давно стала знаменитой телеведущей. В этом году она привлекла к себе еще больше внимания. Блондинка сбежала из страны из-за возникших проблем, но потом вернулась. И теперь она появляется на светских раутах и вечеринках. Уже давно журналистка не только снимает передачи, но и хвастается своими образами.
На днях Собчак появилась на светском рауте. Она повидалась с подругами. Для особенного вечера телеведущая облачилась в белоснежное платье оверсайз и модные ботинки на толстой подошве. Монохромный наряд дополнили длинные серьги и сумка с принтом под зебру. Ксения скрыла фигуру, поэтому выглядела визуально еще более хрупкой.
«Беляночка», – подписала она фото с мероприятия.
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Ксения Собчак. Фото: соцсети звезды
Для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист Надя Иванова.
«Платье достаточно интересное, провокационное, с изюминкой. С одной стороны мы видим такую монашескую эстетику: прямого кроя, в пол, с объемными рукавами, вырезом под горловину. Оно вроде выглядит закрытым. Однако с другой стороны разрез на переднем плане демонстрирует кружева, что добавляет образу пикантности.
Прямое платье в такой эстетике достаточно давно в моде. Стиль минимализм держится в топе несколько сезонов. Все тренды отражаются в платье, его фасоне и цветовой гамме. Это платье не стройнит, потому что создается впечатление, что оно Ксении Анатольевне великовато. Но ей и не стоит стройниться, так как она находится в хорошей форме.
А если вы хотите выглядеть стройнее, то прямой силуэт – это хорошая находка. Но девушкам с крупными формами, я бы рекомендовала подпоясывать платье, чтобы обозначать талию, тогда фигурка будет еще более стройной.
Образ бы смотрелся статусно, если бы было более прилегающим по фигуре. А вот мешковатые наряды статусности образу не добавляют. Мне нравится, как подобраны аксессуары. Эта сумка с анималистичным принтом, длинные серьги и брутальные ботинки, которые и добавляют образу трендовости.
Это очень важный момент, когда вы подбираете платья в минималистичном стиле, то важным составляющим образа становятся аксессуары. Вы с помощью них сможете довести лук до ума и сделать его более трендовым», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.
Надя Иванова. Фото: Teleprogramma.pro