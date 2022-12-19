В молодежном стиле: Брутян в толстовке оверсайз вышла на красную дорожку с Прилучным на фоне слухов о беременности

Павел Прилучный является одним из самых известных актеров в России. В этом году он пополнил копилку сразу несколькими проектами: «Жизнь по вызову», «Сны, Любовники». Теперь то и дело актер выходит в свет с новой возлюбленной. Минувшим летом он сыграл пышную свадьбу с Зепюр Брутян. И теперь ходят слухи, что его избранница беременна.
От первого брака у Павла уже есть дети: Тимофей и Мия. Его наследники успели познакомиться с мачехой и даже подружились с ней. На днях супруги приехали на премьеру нового фильма «Мажор», где Павел предстал с наследниками.
А вот 18 декабря Брутян снова вышла в свет с мужем. Она заинтриговала фанатов, так как решила облачиться в толстовку оверсайз цвета апельсина. Актриса скрыла живот на премьере фильма «Елки-иголки». А прическа с афрокосами придела образу еще больше молодежного налета.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Прилучного. Многие отметили, что в таком образе она выглядит еще моложе. А вот ее лук многих только убедил в том, что Зепюр беременна. Ранее она всегда только подчеркивала свои формы. К слову, сам артист в интервью говорил, что снова хочет детей после того, как встретил свою избранницу.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети звезды