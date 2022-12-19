В молодежном стиле: Брутян в толстовке оверсайз вышла на красную дорожку с Прилучным на фоне слухов о беременности

От первого брака у Павла уже есть дети: Тимофей и Мия. Его наследники успели познакомиться с мачехой и даже подружились с ней. На днях супруги приехали на премьеру нового фильма «Мажор», где Павел предстал с наследниками.

А вот 18 декабря Брутян снова вышла в свет с мужем. Она заинтриговала фанатов, так как решила облачиться в толстовку оверсайз цвета апельсина. Актриса скрыла живот на премьере фильма «Елки-иголки». А прическа с афрокосами придела образу еще больше молодежного налета.

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