«Завел еще одну кошку»: Дава заинтриговал снимками с Агатой Муцениеце

На этот раз Муцениеце заинтриговала поклонников. Она несколько дней провела в компании Давида Манукяна, который раньше встречался с Ольгой Бузовой. Примечательно, что она то позировала в белом платье перед ним, то красовалась в кружевном комбинезоне.

На этот раз Дава выложил фото, на котором обнимает актрису рукой. При этом на ней шапка с кошачьими ушками.

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