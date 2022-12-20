«Завел еще одну кошку»: Дава заинтриговал снимками с Агатой Муцениеце

Агата Муцениеце является актрисой. Она уже давно прославилась. Восемь лет артистка прожила в браке с Павлом Прилучным, но в 2020 году они развелись. Агата осталась одна с двумя детьми, но это не помешало ей продолжить и дальше строить карьеру. А в этом году звезда стала чаще выходить в свет.
На этот раз Муцениеце заинтриговала поклонников. Она несколько дней провела в компании Давида Манукяна, который раньше встречался с Ольгой Бузовой. Примечательно, что она то позировала в белом платье перед ним, то красовалась в кружевном комбинезоне.
На этот раз Дава выложил фото, на котором обнимает актрису рукой. При этом на ней шапка с кошачьими ушками.
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Агата Муцениеце с Давой. Фото: соцсети звезды
«Завел еще одну кошку. Как назвать?» – написала звезда.
Примечательно, что многие в Сети решили, что из них бы вышла хорошая пара. «Парочка! Дав, назови ее Агатой», «Максимально шикарные», «Ну эта киса конечно просто пушка», «Ого, какой поворот», «А хороши», — стали писать подписчики.