Грудь выглядывает из топа: Нюша в шелковом наряде с разрезом не скрыла округлости фигуры, ошарашив фанатов

В этом году Нюша переехала в Дубай. Даже зимой она носит короткие платья и шорты. После родов прошел только год, но певица не боится оголять свои прелести. На этот раз она решила выйти на улице в шелковом топе и юбке с разрезом из струящейся ткани. Артистка засветила грудь, которую едва прикрыла. А также она не скрыла округлившиеся формы.

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