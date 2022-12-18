Грудь выглядывает из топа: Нюша в шелковом наряде с разрезом не скрыла округлости фигуры, ошарашив фанатов

Нюша уже много лет выступает на публике. Она выпустила множество нарядов. Певица не скрывает, что любит проводить время не только на сцене. Уже несколько лет она предпочитает большую часть времени уделять семье. Артистка растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. На днях она отпраздновала первый день рождения младшего наследника.
В этом году Нюша переехала в Дубай. Даже зимой она носит короткие платья и шорты. После родов прошел только год, но певица не боится оголять свои прелести. На этот раз она решила выйти на улице в шелковом топе и юбке с разрезом из струящейся ткани. Артистка засветила грудь, которую едва прикрыла. А также она не скрыла округлившиеся формы.
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Примечательно, что поклонники были ошарашены. Многие заподозрили ее в третьей беременности. «Ребят, она родила двоих детей, конечно у нее будет животик», «Мне одной показалось или есть животик?», «Ты опять беременна? Какой большой живот», «А какие мощные бедра», «Грудь убегает», — стали писать подписчики.