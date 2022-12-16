Нюша в шортиках закинула ножку вверх, засветив «межножное пространство»: прямо на улице блеснула формами

Нюша давно завоевала любовь миллионов поклонников. Раньше она выпускала один хит за другим. Но в последние годы певица на первое место ставит семью. Она растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона, которому на днях исполнился один год. Артистка знаменательное событие отметила, устроив вечеринку.
Примечательно, что Нюша после вторых родов сразу стала работать над фигурой. Она хвасталась, что постройнела за несколько месяцев. Теперь в Дубае певица щеголяет в смелых нарядах. Она не боится подчеркивать достоинства фигуры.
На этот раз артистка решила потренироваться прямо на улице. Она облачилась в майку и шорты, отказавшись от лифчика. Нюша стала отводить ножку вверх, демонстрируя рельефные бедра. Она также приседала, оголив свои ягодицы.
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Некоторые поклонники были обескуражены. Хейтеры стали упрекать певицу за то, что она демонстрирует «межножное пространство» на улице. А другие восхитились ее формами. «Вот это сила», «Такая вся мощная», «Ногу так закинула, что все видно», «В таких шортах не стоит приседать, все видно», «Что за срам», — стали писать в Сети.