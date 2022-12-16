Нюша в шортиках закинула ножку вверх, засветив «межножное пространство»: прямо на улице блеснула формами

Примечательно, что Нюша после вторых родов сразу стала работать над фигурой. Она хвасталась, что постройнела за несколько месяцев. Теперь в Дубае певица щеголяет в смелых нарядах. Она не боится подчеркивать достоинства фигуры.

На этот раз артистка решила потренироваться прямо на улице. Она облачилась в майку и шорты, отказавшись от лифчика. Нюша стала отводить ножку вверх, демонстрируя рельефные бедра. Она также приседала, оголив свои ягодицы.

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