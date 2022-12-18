Назло Прилучному «отхватила» Манукяна? Муцениеце в белоснежном платье помиловалась на публике с Давой

На этот раз Муцениеце смогла удивить поклонников. Пока дочка Мия и сын Тимофей проводят время с папой и его новой женой, она отправилась на мероприятие, где отметилась с Давидом Манукяном. Актриса была в белоснежном вечернем платье. Она помиловалась с блогером. А потом Дава с нежностью гладил ее руки.

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