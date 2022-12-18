Назло Прилучному «отхватила» Манукяна? Муцениеце в белоснежном платье помиловалась на публике с Давой

Агата Муцениеце является одной из самых известных актрис в России. В ее копилке десятки ярких ролей. Однако в последние два года поклонники пристально следят за ее личной жизнью. После развода с Павлом Прилучным ей было тяжело заводить новые романы. Однако недавно она поцеловалась с Вовой Селивановым, но в рамках съемок клипа.
На этот раз Муцениеце смогла удивить поклонников. Пока дочка Мия и сын Тимофей проводят время с папой и его новой женой, она отправилась на мероприятие, где отметилась с Давидом Манукяном. Актриса была в белоснежном вечернем платье. Она помиловалась с блогером. А потом Дава с нежностью гладил ее руки.
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Поклонники поразились тому, как выглядит Агата. Многие восхитились ее вечерним образом. А вот ее появление с Давой стало для многих сюрпризом. Однако блогер дал понять, что это съемки клипа.
«Ох, вот это поворот», «Агата украсит любой клип», «Шикарно, отхватила Манукяна», «Очень милая», «Не подпускай к себе этого наглого парня», «Павел уже занервничал», «Хорошенькая очень», — стали писать подписчики.
Агата Муцениеце с Давой. Фото: соцсети звезды