Муцениеце провела вечер в компании Селиванова: танцы, песни, безудержное веселье (видео)

Агата Муцениеце является одной из самых известных актрис в России. Она частая гостья на премьерах, В копилке артистки десятки ролей. Многие любят ее за работу в сериале «Закрытая школа». Она была в браке с коллегой Павлом Прилучным. Когда они развелись в 2020 году, поклонники переживали. Агата призналась, что столкнулась с домашним насилием.
В этом году Прилучный снова женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян. А вот Муцениеце о личной жизни умалчивает. Большую часть времени она посвящает работе и своим детям: Тимофею и Мие. Однако недавно актриса поцеловалась с Владимиром Селивановым, но это произошло в рамках его нового клипа. В Сети отмечают, что из них получилась бы гармоничная пара.
А 7 декабря Агата приехала на праздник к своей подруге. Там она встретила Селиванова. Они много хохотали. Актер также ухаживал за ней, принося напитки. Звезда весь вечер танцевала.
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Поклонники были рады видеть их вместе. Многие заметили, что артистка даже накрасилась, хотя редко это делает. Пользователи Сети надеются, что скоро Агата обретет любовь. Хотя в интервью она признавалась, что может быть счастливой и без брака, поэтому не стремится снова искать себе мужа. Она намерена стать успешной в карьере.
Агата Муцениеце и Вова Селиванов. Фото: соцсети звезды