Муцениеце провела вечер в компании Селиванова: танцы, песни, безудержное веселье (видео)

В этом году Прилучный снова женился. Его избранницей стала Зепюр Брутян. А вот Муцениеце о личной жизни умалчивает. Большую часть времени она посвящает работе и своим детям: Тимофею и Мие. Однако недавно актриса поцеловалась с Владимиром Селивановым, но это произошло в рамках его нового клипа. В Сети отмечают, что из них получилась бы гармоничная пара.

А 7 декабря Агата приехала на праздник к своей подруге. Там она встретила Селиванова. Они много хохотали. Актер также ухаживал за ней, принося напитки. Звезда весь вечер танцевала.

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