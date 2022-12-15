Муцениеце в дубленке привела дочку и сына Прилучного на вечеринку: шестилетняя дочка уже с макияжем

Недавно Прилучный забирал детей к себе на выходные. Он женился на Зепюр Брутян, которая успела подружиться с его наследниками. Однако 15 декабря Агата сама развлекала малышей. Она привела их на детский праздник к подруге. Актриса в дубленке с курчавым мехом пришла в гости. Она вручила имениннику большой подарок.

Дети смогли повеселиться с другими малышами. А Мия похвасталась макияжем и новой прической. Ей сделали модные стрелки, а в хвост вплели светлый каникалон.

«Мия, как тебя красиво накрасили! Вау! А покажи прическу! Ну просто пушка», – заявила артистка.

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