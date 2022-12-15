Муцениеце в дубленке привела дочку и сына Прилучного на вечеринку: шестилетняя дочка уже с макияжем

Агата Муцениеце уже два года состоит в разводе с Павлом Прилучным. Она продолжает сниматься в кино. При этом актриса растит двоих детей: девятилетнего сына Тимофея и шестилетнюю дочку Мию. Примечательно, что все чаще она появляется на красных дорожках в женственных нарядах. Звезда даже похудела.
Недавно Прилучный забирал детей к себе на выходные. Он женился на Зепюр Брутян, которая успела подружиться с его наследниками. Однако 15 декабря Агата сама развлекала малышей. Она привела их на детский праздник к подруге. Актриса в дубленке с курчавым мехом пришла в гости. Она вручила имениннику большой подарок.
Дети смогли повеселиться с другими малышами. А Мия похвасталась макияжем и новой прической. Ей сделали модные стрелки, а в хвост вплели светлый каникалон.
«Мия, как тебя красиво накрасили! Вау! А покажи прическу! Ну просто пушка», – заявила артистка.
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Поклонники восхитились тем, какая Агата хорошая мама. Она даже сама разрешила прилепить ей блестки на лицо и кричала с другими детьми, когда аниматоры предлагали игры.
«Ну до чего вы крутая», «Шикарный праздник», «Мия просто куколка», «Какая красивая дочка растет», «Ох, что за гламурные девчонки», «Такая мама любого ребенка сделает счастливым», — стали писать в Сети.
Агата Муцениеце с детьми. Фото: соцсети звезды