Принц Гарри обвинил британские таблоиды в выкидыше Меган Маркл, произошедшем в 2020 году

Уже с первых серий принц Гарри стал раскрывать секреты королевской семьи, а Меган высмеивала традиции. Пара даже показала своих детей: принца Арчи и малышку Лилибет. Однако в новой серии супруги вспомнили неприятную историю о том, как Маркл пережила выкидыш в 2020 году, когда они только уехали в США.

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