Меган Маркл и принц Гарри показали редкие фото своих детей в документальном фильме Netflix

Недавно Меган вышла в свет с мужем. Они развеяли слухи о разводе. А 8 декабря состоялось событие, которое давно ждали члены королевской семьи. Вышла первая серия документального фильма Netflix. Пока еще не разгорелось ни одного скандала, как ожидалось. Однако супруги показали редкие кадры, сделанные, когда Маркл была беременна.

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На них жена принца предстает перед зрителями в домашнем наряде, подчеркивающем ее заметно округлившийся живот, и без макияжа.