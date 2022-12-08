Меган Маркл и принц Гарри показали редкие фото своих детей в документальном фильме Netflix

Меган Маркл несколько лет назад стала членом британской королевской семьи. Сначала ее тепло приняли, но со временем родные принца Гарри стали с ней более холодны. Англичане заметили, что герцогиня Сассекская словно повлияла на мужа, у которого даже испортились отношения с братом Уильямом. А после их отъезда в США ситуация стала еще более накаленной.
Недавно Меган вышла в свет с мужем. Они развеяли слухи о разводе. А 8 декабря состоялось событие, которое давно ждали члены королевской семьи. Вышла первая серия документального фильма Netflix. Пока еще не разгорелось ни одного скандала, как ожидалось. Однако супруги показали редкие кадры, сделанные, когда Маркл была беременна.
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На них жена принца предстает перед зрителями в домашнем наряде, подчеркивающем ее заметно округлившийся живот, и без макияжа.
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: кадр из фильма
На кадрах также можно увидеть редкие кадры с сыном пары принцем Арчи. Мальчик родился в Лондоне. А вот его сестра Лилибет уже появилась на свет в США. Маркл решила показать умилительное фото, где малыш еще маленький рядом со своей бабушкой. Они отмечали его первый день рождения. А также принц Гарри запечатлелся с ним на прогулке.
Меган Маркл с мамой и принц Гарри с сыном. Фото: кадр из фильма
Сериал, о противоречивом содержании которого говорили еще в период съемок, состоит из шести эпизодов и начинается с предупреждения, что данное повествование является «рассказом из первых уст об истории Гарри и Меган из никогда ранее не публиковавшегося личного архива», пишет Bloomberg.
Отмечается, что первые три серии проекта должны стать «самыми разоблачительными».
Принц Гарри с сыном. Фото: кадр из фильма