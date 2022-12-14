Нюша и Сивов отпраздновали первый день рождения сына: Саффрон на ходунках уже бегает по дому

В этом году Нюша перебралась жить в Дубай. Она предпочитает проводить время в теплой стране, где можно носить легкие наряды. А 14 декабря певица отпраздновала первый день рождения младшего наследника. Сивов поделился кадрами с праздника. Для крохи был приготовлен торт, а дом украсили шариками.

Пара показала, как именинник на ходунках бегает по дому. Муж певицы также выложил трогательные кадры, где он сам кушает и сидит на руках у папы.

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