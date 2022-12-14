Нюша и Сивов отпраздновали первый день рождения сына: Саффрон на ходунках уже бегает по дому

Нюша много лет выступает на сцене. Она выпустила большое количество хитов. Однако последние два года артистка много путешествует. Она после свадьбы с Игорем Сивовым также сосредоточилась на семье. Она растит четырехлетнюю дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году у нее родился сын Саффрон.
В этом году Нюша перебралась жить в Дубай. Она предпочитает проводить время в теплой стране, где можно носить легкие наряды. А 14 декабря певица отпраздновала первый день рождения младшего наследника. Сивов поделился кадрами с праздника. Для крохи был приготовлен торт, а дом украсили шариками.
Пара показала, как именинник на ходунках бегает по дому. Муж певицы также выложил трогательные кадры, где он сам кушает и сидит на руках у папы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ангелочек, спасибо, что ты есть в нашей жизни. Мы тебя любим», – написал Игорь.
Поклонники поздравили малыша. Многие отметили, что Саффрон похож на папу.
«Сладкий такой», «Очень миленький», «Какой ангелочек», «Мальчик прелестный», «Как быстро растет», «Милашкин такой», — стали писать подписчики.
Саффрон Сивов. Фото: соцсети звезды