«Пирожочку сегодня годик»: Нюша засняла подросшего сына, который научился говорить и смешить папу

На этот раз Нюша решила поделиться трогательными кадрами. Она живет в Дубае с семьей, поэтому там супруги отметили первый день рождения сына. Певица засняла, как кроха в боди с жирафами сидит на диване с папой. Он стал нажимать кнопки на пульте. Мальчик уже говорит слово «да». Сивов рассмеялся, когда кроха стал кусать его палец.

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