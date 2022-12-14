«Пирожочку сегодня годик»: Нюша засняла подросшего сына, который научился говорить и смешить папу

Нюша уже давно стала популярной исполнительницей. Она с юных лет строила карьеру в России. Однако теперь певица уже реже дает концерты. Примечательно, что она не только состоит в браке с Игорем Сивовым, но и растит двоих детей. Ее дочке Серафиме-Симбе уже четыре года. А вот сыну Саффрону 14 декабря исполнился год.
На этот раз Нюша решила поделиться трогательными кадрами. Она живет в Дубае с семьей, поэтому там супруги отметили первый день рождения сына. Певица засняла, как кроха в боди с жирафами сидит на диване с папой. Он стал нажимать кнопки на пульте. Мальчик уже говорит слово «да». Сивов рассмеялся, когда кроха стал кусать его палец.
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«Этому пирожочку сегодня исполнился годик», – заявила Нюша.
Поклонники восхитились тем, как вырос мальчик. Многие отметили, что он светленький блондин с голубыми глазами, как у папы. Пользователи Сети пришли в восторг от того, как выглядит малыш. «Какой он милаш», «Он так вырос», «Необычная внешность. В папу пошел», «Совсем светленький», «Быстро пошел год», — стали писать в Сети.
Саффрон Сивов. Фото: соцсети звезды