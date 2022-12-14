Клава Кока в дерзком мини с прозрачным корсетом устроила танцы с Родригезом: игриво повиляла бедрами

Клава Кока уже давно выступает на сцене. Она успела стать кумиром молодежи. Певица активно выступает на премиях и появляется на вечеринках. Она не боится ярких образов. Артистка то и дело подчеркивает достоинства фигуры. Она недавно выступила на стадионе в брюках с разрезами и лифе. Не перестает звезда экспериментировать и на шоу «Маска. Танцы».
14 декабря Клава приехала на новые съемки. Она встретилась с коллегой и еще одним членом жюри «Маска. Танцы» Тимуром Родригезом. Певица облачилась в лаковую мини-юбку с разрезами и прозрачный корсет с бантом. Она прикрыла бюст нюдовой тканью. При этом артистка стала танцевать с Тимуром, виляя бедрами без стеснения.
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Клава Кока и Тимур Родригез. Фото: соцсети звезды
Поклонники пришли в восторг от танца. Многие были ошеломлены провокационным образом блондинки. «Крашиха», «Когда рядом парень станцевал покруче», «Боже, вы такие котейки», «Какой наряд! Недетский вид совсем», «А зачем такой лютый лук?», «Тимур перетанцевал», — стали писать подписчики.