Клава Кока в дерзком мини с прозрачным корсетом устроила танцы с Родригезом: игриво повиляла бедрами

14 декабря Клава приехала на новые съемки. Она встретилась с коллегой и еще одним членом жюри «Маска. Танцы» Тимуром Родригезом. Певица облачилась в лаковую мини-юбку с разрезами и прозрачный корсет с бантом. Она прикрыла бюст нюдовой тканью. При этом артистка стала танцевать с Тимуром, виляя бедрами без стеснения.

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