В постели и без трусиков: Клава Кока в пикантных брюках оголила сокровенное на глазах публики

Декабрь уже стал насыщенным для Клавы. Она в воздушном наряде выступила на «Песне года». А 4 декабря певица дала долгожданный концерт на стадионе. Она готовилась к этому целый год. Блондинка удивила публику дуэтами, красочным шоу.

Для одного из номеров на сцене появилась кровать. Кока в мерцающем лице и пикантных брюках с разрезами вальяжно раскинулась на постели. Она блеснула своим декольте. Артистка засветила сокровенное, отказавшись от белья.

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