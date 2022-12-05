В постели и без трусиков: Клава Кока в пикантных брюках оголила сокровенное на глазах публики

Клава Кока является одной из самых популярных молодых исполнительниц. Она не скрывает, что слава пришла к ней не сразу. Однако теперь певица собирает полные залы, а ее клипы смотрят миллионы фанатов. Она всегда подбирает яркие образы не только для сцены. Артистка не боится подчеркивать свои достоинства.
Декабрь уже стал насыщенным для Клавы. Она в воздушном наряде выступила на «Песне года». А 4 декабря певица дала долгожданный концерт на стадионе. Она готовилась к этому целый год. Блондинка удивила публику дуэтами, красочным шоу.
Для одного из номеров на сцене появилась кровать. Кока в мерцающем лице и пикантных брюках с разрезами вальяжно раскинулась на постели. Она блеснула своим декольте. Артистка засветила сокровенное, отказавшись от белья.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Все было, как во сне… стадион горящих глаз! Спасибо за мечту всей моей команде и всем, кто был рядом в этот день! Любовь», – написала Клава.
Поклонники пришли в восторг. Многие были поражены смелым образом звезды. «Спасибо тебе за такое волшебство, это было невероятно круто, красиво», «Ох, какая фигурка», «Наряд добавил перчинки», «Шикарная», «Ой, без трусиков», «Соблазнительница», — стали писать подписчики.