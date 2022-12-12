Клава Кока поймала заветный букет невесты на свадьбе Джигана: сразу сбежал с праздника Егор Крид

Если Оксана в этот вечер сменила несколько образов и красовалась в фате, то Клава рискнула прийти в белом мини-платье. Она подчеркнула свою изящную фигуру. Певица не стала скрывать, что находится в поиске жениха. Блондинка была первой в очереди, когда Самойлова приготовилась бросать букет невесты. И именно ей удалось поймать заветный букетик. Он даже по гамме подошел к ее наряду.

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