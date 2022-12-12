Клава Кока поймала заветный букет невесты на свадьбе Джигана: сразу сбежал с праздника Егор Крид

Клава Кока уже давно завоевала любовь публики. Она не скрывает, что не сразу добилась успеха. Однако теперь артистка стала завидной невестой с квартирой в Москве. Она также следит за своей фигурой, поэтому часто носит женственные наряды. Певица появилась 12 декабря на свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой в романтичном образе.
Если Оксана в этот вечер сменила несколько образов и красовалась в фате, то Клава рискнула прийти в белом мини-платье. Она подчеркнула свою изящную фигуру. Певица не стала скрывать, что находится в поиске жениха. Блондинка была первой в очереди, когда Самойлова приготовилась бросать букет невесты. И именно ей удалось поймать заветный букетик. Он даже по гамме подошел к ее наряду.
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Кока не скрывала своей радости. Самойлова ее обняла и заверила, что будет подружкой невесты на ее свадьбе.
«Я следующая!!! Где жених?» – заявила певица.
К слову, на празднике отметился Егор Крид. Он даже спел с Тимати на одной сцене. При этом артист сбежал за считанные минуты до того, как Клава выхватила букет.
Оксана Самойлова и Клава Кока. Фото: кадр из трансляции VK