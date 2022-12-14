«Анюта, кладешь письмо Деду Морозу?»: Лазарев подловил прыгающую дочку у новогодней елки

Сергей Лазарев является одним из самых известных певцов в России. Она также часто ведет телевизионные шоу. Артист также видится с экс-возлюбленной Лерой Кудрявцевой. Отметим, что он скрывает личную жизнь уже несколько лет. Примечательно, что у него растут дети: сын Никита и дочка Анна.
В декабре у Сергея особенно много съемок и концертов. Однако он успел свозить наследников на море. А 14 декабря в доме в певца уже появилась новогодняя елка. Он прибегнул к помощи дизайнеров, которые украсили главный символ Нового года. Лазарев подловил дочку, которая прибежала и положила конверт под елку. Она прыгала от радости.
«Анюта, ты кладешь письмо Деду Морозу под нашу красивую елку? Смотрите, какая красивая елка у нас в этом году! Теперь осталось, чтобы Никита письмо положил. Ты довольна?» – заявил артист.
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Поклонники восхитились тем, как Аня радуется. Многие также отметили, что Сергей хороший папа. Для детей он готов даже один день приезжать с гастролей, чтобы их увидеть. Также артист развлекает их с помощью игр. Напомним, что Никита уже учится во втором классе. А вот маленькая дочка звезды ходит в садик.
Анна Лазарева. фото: соцсети звезды