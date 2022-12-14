«Анюта, кладешь письмо Деду Морозу?»: Лазарев подловил прыгающую дочку у новогодней елки

В декабре у Сергея особенно много съемок и концертов. Однако он успел свозить наследников на море. А 14 декабря в доме в певца уже появилась новогодняя елка. Он прибегнул к помощи дизайнеров, которые украсили главный символ Нового года. Лазарев подловил дочку, которая прибежала и положила конверт под елку. Она прыгала от радости.

«Анюта, ты кладешь письмо Деду Морозу под нашу красивую елку? Смотрите, какая красивая елка у нас в этом году! Теперь осталось, чтобы Никита письмо положил. Ты довольна?» – заявил артист.

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