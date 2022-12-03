«Все молодеет и молодеет!»: Лазарев с нежностью поцеловал Кудрявцеву в ресторане (фото)

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева

Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Телеведущая повидалась с бывшим возлюбленным, несмотря на то что давно состоит в браке с молодым хоккеистом.

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в стране. Она ведет не только передачи, но и концерты. Уже почти 10 лет блондинка состоит в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. У них подрастает четырехлетняя дочка Мария. Примечательно, что в этом году ходили слухи о разводе, но звезда их опровергла.

На этот раз Кудрявцева неожиданно провела вечер не на съемках. Она отправилась в ресторан, где повидалась с Сергеем Лазаревым. Раньше они встречались, но до свадьбы дело не дошло. Теперь бывшие влюбленные часто ведут вместе концерты.

Лера была в черном тотал луке. Она не только обнялась с певцом. Сергей с нежностью ее поцеловал. Они насладились вечером. 

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Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: соцсети звезды

«У нас с Валерией Львовной есть традиция! Каждый год, вот уже 16 лет, в начале декабря, мы встречаемся и …. Нет, не ходим в баню, а готовимся провести ежегодный красочный музыкальный фестиваль «Песня Года».  P.s. А Лерка , все молодеет и молодеет!» – написал Лазарев. 

Поклонники поразились тому, как молодо выглядит Кудрявцева. Многие осыпали их комплиментами. 

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Фото: соцсети звезды

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