«Все молодеет и молодеет!»: Лазарев с нежностью поцеловал Кудрявцеву в ресторане (фото)

На этот раз Кудрявцева неожиданно провела вечер не на съемках. Она отправилась в ресторан, где повидалась с Сергеем Лазаревым. Раньше они встречались, но до свадьбы дело не дошло. Теперь бывшие влюбленные часто ведут вместе концерты.

Лера была в черном тотал луке. Она не только обнялась с певцом. Сергей с нежностью ее поцеловал. Они насладились вечером.

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