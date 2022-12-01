«Все в белом, а я совсем не в дресс-коде!»: Лазарев привел подросших дочку и сына на вечеринку в дом Киркорова

Сергей Лазарев уже много лет выступает на сцене. Он признавался, что завоевал множество наград и теперь у него на первом месте семья. После расставания с Лерой Кудрявцевой артист долгое время скрывал личную жизнь. Несколько лет никто не знал, что у него родился сын Никита. А потом у него появилась дочка Анна. Теперь певец уже не прячет детей.
Недавно Лазарев свозил наследников в ОАЭ. Целую неделю они отдыхали на курорте. Певец строил замки из песка, купался и загорал. Примечательно, что он делился трогательными кадрами, на которых красовался с детьми. Но на днях они вернулись в Москву.
Сергей успел как-раз к празднику в доме Филиппа Киркорова. Король отечественной эстрады решил с размахом отметить 11-летие дочки Аллы-Виктории. Лазарев нарядил дочку в розовый джемпер и джинсы, а Никита был в свитере. Сам артист облачился в черную водолазку и серый пиджак. Он понял, что прогадал, так как все пришли в белом.
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Сергей Лазарев с детьми. Фото: соцсети звезды
«Какой красивый вечер, потрясающе! Филипп говорит, что будет скромно, по-домашнему. Ага, скромно! открываем зиму. Вот что значит, не дочитать до конца приглашение. Увидел дату, место, а не вчитался в дресс-код. Сегодня все в белом, а я совсем не в дресс-коде! Даже Егор Крид в дресс-коде, а я в черном!», – заявил артист.
Никита и Аня стали сразу играть с другими детьми. Аниматоры развлекали их, придумывая конкурсы и игры. А кульминацией вечера стал фуршет и праздничный торт. Алла-Виктория получила массу подарков.