«Все в белом, а я совсем не в дресс-коде!»: Лазарев привел подросших дочку и сына на вечеринку в дом Киркорова

Недавно Лазарев свозил наследников в ОАЭ. Целую неделю они отдыхали на курорте. Певец строил замки из песка, купался и загорал. Примечательно, что он делился трогательными кадрами, на которых красовался с детьми. Но на днях они вернулись в Москву.

Сергей успел как-раз к празднику в доме Филиппа Киркорова. Король отечественной эстрады решил с размахом отметить 11-летие дочки Аллы-Виктории. Лазарев нарядил дочку в розовый джемпер и джинсы, а Никита был в свитере. Сам артист облачился в черную водолазку и серый пиджак. Он понял, что прогадал, так как все пришли в белом.

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