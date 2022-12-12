Затмила невесту: Клава Кока в белоснежном платье-бюстье не скрыла прелести фигуры на свадьбе Джигана

Этот декабрь многим запомнится благодаря Джигану и Оксане Самойловой, которые решили отметить годовщину, снова сыграв свадьбу. Рэпер захотел исполнить мечту жены, закатив пышный праздник. На мероприятии собралось множество гостей. Первая часть праздника растрогала публику. На нее опоздала Клава Кока, которая ехала со съемок.
Для такого случая Клава выбрала мини-платье белого цвета с небольшим цветом. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру и стройные ноги. Певица не скрыла прелести фигуры. Она пришла с букетом роз. Ее встретили ведущие свадьбы Антон Шастун и Дмитрий Позов. Они были сражены тем, как выглядит блондинка.
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Клава Кока. Фото: трансляция VK
Кока была одной из немногих, кто выбрал наряд с открытыми ногами. Певица провела вечер, танцуя под живое пение Тимати, Егора Крида и жениха. Поклонники были очарованы тем, как выглядит артистка.
«Ох, сама как невеста», «Просто прелестная», «Вот это фигурка», «Очень красивая! Оксанку затмила», «Когда фигура красит платье», «Парни просто чуть слюнки не пустили», «До чего шикарная», — стали писать пользователи Сети.
Клава Кока. Фото: трансляция VK