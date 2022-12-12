Затмила невесту: Клава Кока в белоснежном платье-бюстье не скрыла прелести фигуры на свадьбе Джигана

Для такого случая Клава выбрала мини-платье белого цвета с небольшим цветом. Наряд подчеркнул ее точеную фигуру и стройные ноги. Певица не скрыла прелести фигуры. Она пришла с букетом роз. Ее встретили ведущие свадьбы Антон Шастун и Дмитрий Позов. Они были сражены тем, как выглядит блондинка.

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