Самойлова в атласном платье-бюстье с разрезом от бедра оторвалась под песни HammAli & Navai на своей свадьбе

А вот потом почти час Оксана переодевалась. Она снова вышла к публике уже в атласном платье макси с разрезом спереди и корсете. Ей снова захотелось надеть фату, но уже без страз. Пара разместилась за особенным столом, который трансформировался из подиума. Влюбленные вместе с гостями произнесли тост.

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