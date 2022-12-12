Самойлова в атласном платье-бюстье с разрезом от бедра оторвалась под песни HammAli & Navai на своей свадьбе

Оксана Самойлова уже давно стала знаменитой. Она выпускает свою косметику и во всем поддерживает мужа Джигана. Ей удалось подарить рэперу четверых детей. И 12 декабря влюбленные устроили свадьбу. Они напомнили, что 10 лет назад расписались, но праздника у них не было. Они решили наверстать упущенное.
На этот раз пара решила оторваться. Они устроили роскошный праздник, на который пригласили сотни гостей: Тимати, Егора Крида, Анну Седокову, Яну Рудковскую. Первая часть свадьбы всех растрогала. Самойлова в пышном платье растрогала публику. Они обменялись клятвами, которые записали их дети.
А вот потом почти час Оксана переодевалась. Она снова вышла к публике уже в атласном платье макси с разрезом спереди и корсете. Ей снова захотелось надеть фату, но уже без страз. Пара разместилась за особенным столом, который трансформировался из подиума. Влюбленные вместе с гостями произнесли тост.
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Для молодоженов выступила группа HammAli & Navai. Оксана стала танцевать, не усидев за столом. Певцы исполнили несколько своих хитов. А потом к ним присоединился Егор Крид. Начались танцы и основное веселье. Пара также продолжала принимать поздравления.