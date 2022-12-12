Клава Кока поманила округлыми полушариями, надев блузку на голое тело: замочек вот-вот отлетит

Клава Кока уже давно строит карьеру на сцене. Она продолжает выпускать хиты и порой выступает на одной сцене c Александром Реввой и Мари Краймбрери. Певица полюбилась публике не только за вокал, но и свой яркий стиль. Блондинка не боится подчеркивать достоинства своей фигуры. И недавно она в рваных джинсах блеснула своими формами.
На этот раз Клава решила поделиться пикантным снимком из гримерки. Она похвасталась своим новым образом. Певица облачилась в наряд с мини-юбкой и блузкой без пуговиц. Она засветила свой округлый бюст. Ремешок с замком едва выдержал напряжение. Кока показала плоский животик. От лифчика она отказалась, придав образу пикантности.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонники были ошеломлены увиденным. Многие отметили, что певица выглядит соблазнительно.
«Ох, снова удивляете», «Какая красотка», «Очень красивая», «Декольте — прям замануха для парней», «Наряд на одном дыхании держится», «Очень опасный наряд! Вдох и все на виду», — стали писать пользователи Сети.