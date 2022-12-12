Клава Кока поманила округлыми полушариями, надев блузку на голое тело: замочек вот-вот отлетит

На этот раз Клава решила поделиться пикантным снимком из гримерки. Она похвасталась своим новым образом. Певица облачилась в наряд с мини-юбкой и блузкой без пуговиц. Она засветила свой округлый бюст. Ремешок с замком едва выдержал напряжение. Кока показала плоский животик. От лифчика она отказалась, придав образу пикантности.

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