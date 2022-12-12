Тимати появился на свадьбе Джигана со своей возлюбленной Ивановой: длинноногая модель в черном мини

Тимати уже давно завоевал статус завидного холостяка. При этом у него уже двое детей: дочка Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Пока артист не торопится вступать в брак. В этом году он закрутил новый роман с моделью Валентиной Ивановой. Однако недавно стали ходить слухи об их расставании.
12 декабря Джиган и Оксана Самойлова решили устроить пышную свадьбу в честь 10-й годовщины отношений. Примечательно, что пара решила собрать всех друзей и устроила прямую трансляцию в соцсетях. Тимати приехал на торжество одним из первых. На этот раз он многих удивил, так как появился на публике с Ивановой. Они развеяли слухи о расставании.
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Тимати. Фото: трансляция VK
На этот раз Валя облачилась в кожаное мини-платье с декольте и туфли на каблуках. Она подчеркнула свои длинные ноги. Тимати был в черном костюме. Пара сделала совместное фото с другими гостями. Отметим, что ведущими свадьбы стали звезды шоу «Импровизация» Антон Шастун, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко. А вот Арсений Попов не смог прилететь, так как рейс задержали.
Самойлова ранее объявила, что приготовила роскошный праздник и готовится всех сразить.
Тимати и Валя Иванова. Фото: соцсети звезды