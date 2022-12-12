Тимати появился на свадьбе Джигана со своей возлюбленной Ивановой: длинноногая модель в черном мини

12 декабря Джиган и Оксана Самойлова решили устроить пышную свадьбу в честь 10-й годовщины отношений. Примечательно, что пара решила собрать всех друзей и устроила прямую трансляцию в соцсетях. Тимати приехал на торжество одним из первых. На этот раз он многих удивил, так как появился на публике с Ивановой. Они развеяли слухи о расставании.

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