Тимати появился на свадьбе Джигана со своей возлюбленной Ивановой: длинноногая модель в черном мини

Тимати

Тимати. Фото: соцсети звезды

Рэпер развеял слухи о расставании с моделью. Он в ее компании отметился на празднике Джигана и Оксаны Самойловой.

Тимати уже давно завоевал статус завидного холостяка. При этом у него уже двое детей: дочка Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Пока артист не торопится вступать в брак. В этом году он закрутил новый роман с моделью Валентиной Ивановой. Однако недавно стали ходить слухи об их расставании. 

12 декабря Джиган и Оксана Самойлова решили устроить пышную свадьбу в честь 10-й годовщины отношений. Примечательно, что пара решила собрать всех друзей и устроила прямую трансляцию в соцсетях. Тимати приехал на торжество одним из первых. На этот раз он многих удивил, так как появился на публике с Ивановой. Они развеяли слухи о расставании.

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Тимати. Фото: трансляция VK

На этот раз Валя облачилась в кожаное мини-платье с декольте и туфли на каблуках. Она подчеркнула свои длинные ноги. Тимати был в черном костюме. Пара сделала совместное фото с другими гостями. Отметим, что ведущими свадьбы стали звезды шоу «Импровизация» Антон Шастун, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко. А вот Арсений Попов не смог прилететь, так как рейс задержали. 

Самойлова ранее объявила, что приготовила роскошный праздник и готовится всех сразить. 

Тимати и Валя Иванова. Фото: соцсети звезды

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