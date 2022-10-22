«Сразу начинаю разочаровывать команду»: экс-возлюбленная Тимати Шишкова появилась в шоу «Звезды в Африке»

Шишкова попала в команды «красных». Она сразу рачаровала других участников, так как они надеялись, что придет крепкий и выносливый мужчина. Блогер Карина Кросс высказала свою точку зрения по поводу прихода модели.

«Она фифочка! У нее такая природа, и это нормально, она такой человек! Но если честно, мне это очень не нравится», — призналась блогер.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».