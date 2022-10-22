«Сразу начинаю разочаровывать команду»: экс-возлюбленная Тимати Шишкова появилась в шоу «Звезды в Африке»

Алена Шишкова является знаменитой моделью. Она не раз участвовала в показах мод в Европе. Однако многие ее также знают, так как у блондинки был продолжительный роман с Тимати. Она даже родила от него дочку Алису, но потом их отношения дали трещину. Рэпер ушел к Анастасии Решетовой. Но потом и с ней поступил также. Только новая избранница родила ему сына Ратмира, как они расстались.
Обычно Шишкова редко появляется на вечеринках. Она любит отдыхать в теплых странах. Дочку ей помогает воспитывать мама Тимати Симона Юнусова. Однако на этот раз блондинка решилась принять участи в шоу «Звезды в Африке». Она заняла место Алины Алексеевой, которая покинула проект.
Шишкова попала в команды «красных». Она сразу рачаровала других участников, так как они надеялись, что придет крепкий и выносливый мужчина. Блогер Карина Кросс высказала свою точку зрения по поводу прихода модели.
«Она фифочка! У нее такая природа, и это нормально, она такой человек! Но если честно, мне это очень не нравится», — призналась блогер.
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Алена Шишкова. Фото: соцсети звезды
«Завтра появляюсь на "Звездах в Африке". И сразу начинаю разочаровывать команду! Судя по тому, что уже пишут. Не знаю, посмотрим. Воскресенье 19.00 на ТНТ», – написала Алена в соцсетях.
Однако поклонники уверены, что бывшую Тимати просто недооценивают и она еще проявит себя на шоу.
Алена Шишкова с другими участниками шоу. Фото: соцсети звезды